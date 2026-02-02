Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Vermisste Person gesucht

Gevelsberg (ots)

Aktuell fahndet die Polizei nach einer vermissten Person. Der 57-Jährige verließ am 30.01.2026 um 14:55 Uhr seine Einrichtung in Gevelsberg. Der Vermisste könnte sich aufgrund einer Erkrankung in hilfloser Lage befinden. Er hat überwiegend Bezüge nach Wuppertal. Fotos des Vermissten gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndung/193717. Wer hat die Person gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweisgebende können sich bei der Polizei unter der 02333 9166-0 melden.

