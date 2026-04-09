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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl im Wertstoffhof - Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Abend des 05.04.2026 kam es zwischen 23:00 Uhr und 00:00 Uhr zu einem Einbruch in den Wertstoffhof Haßloch. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gelände und entwendeten unter anderem Werkzeug. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 1500EUR. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Wer hat am Tattag auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wertstoffhofs beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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