Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Dieburg- Unfallflucht mit verletzter Radfahrerin

Zeugen gesucht

Dieburg (ots)

Am Montag (04.05.) ereignete sich in Dieburg gegen 17:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht, bei der eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 18-jährige Frau aus Dieburg befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße "Am Bahnhof". Im Kreuzungsbereich zur Straße "Fuchsberg" missachtete ein PKW-Fahrer ihre Vorfahrt, es kam zur Berührung zwischen Rad und PKW in deren Folge die junge Frau stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrer des hellen PKW entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/96560 entgegen.

Berichterstatter: POK Späth-Huber

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