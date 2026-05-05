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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Kfz-Werkstatt im Visier Krimineller
Wer hat etwas gesehen?

Babenhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Samstagmittag (2.5.), 13 Uhr, und Montagmorgen (4.5.), 7 Uhr, eine Kfz-Werkstatt in der Straße Im Riemen ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Tor Zugang in die Werkstatt. Im Innern erbeuteten sie mehrere Komplettradsätze und ein Radio im Wert von mehreren Tausend Euro und suchten unerkannt in unbekannte Richtung das Weite. Aufgrund des Gewichts der gestohlenen Sachen nutzten die Unbekannten mit hoher Wahrscheinlichkeit für den Transport ein Fahrzeug. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges im Tatzeitraum beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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