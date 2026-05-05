Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Schmuck

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle brachten mit der Masche des "falschen Polizeibeamten" einen Senior um sein Hab und Gut.

Im Laufe des Montagabends (4.5.) erhielt der Mann einen Anruf, in dem ihm ein Krimineller, der sich als angeblicher Polizeibeamter ausgab, vorgaukelte, nach Einbrüchen in der Nachbarschaft seine Wertgegenstände in Sicherheit bringen zu müssen.

Ein Abholer begab sich in der Folge zwischen 23:00 und 1:00 Uhr an die Wohnanschrift des Seniors und erbeutete Bargeld sowie Schmuck. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Der bislang unbekannte Abholer soll etwa 30 Jahre alt und von kräftig-muskulöser Statur sein. Zudem soll er kurze blond-braune Haare sowie Ohrringe haben.

Wer hat im Bereich der Theodor-Heuss-Straße etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (ZE40) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Zu solchen Anrufen warnt die Polizei und gibt folgende wichtige Hinweise:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

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