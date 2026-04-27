Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auto rammt Sattelzug bei Überholmanöver
Hain (ots)
Auf der Bundesstraße 4 ereignete sich am Montag gegen 01.40 Uhr zwischen Hain und Steinbrücken ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Volkswagen überholte einen Sattelzug trotz Überholverbots und kollidierte beim Wiedereinscheren mit diesem. In der Zeit bis 3.30 Uhr kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.
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