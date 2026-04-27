LPI-NDH: Auto rammt Sattelzug bei Überholmanöver

Mühlhausen (ots) - In der Straße Bauernfeiheit beobachtete ein Autofahrer im Gegenverkehr eine Rauchentwicklung an einem Volkswagen und brachte die Fahrerin dazu, das Fahrzeug abzustoppen. Nachdem sie den Pkw verlassen hatte, ging dieser in Flammen auf. Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz und löschten das Fahrzeug ab. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ersten Erkenntnissen nach brach der Brand ...

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