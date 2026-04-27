PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto rammt Sattelzug bei Überholmanöver

Hain (ots)

Auf der Bundesstraße 4 ereignete sich am Montag gegen 01.40 Uhr zwischen Hain und Steinbrücken ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Volkswagen überholte einen Sattelzug trotz Überholverbots und kollidierte beim Wiedereinscheren mit diesem. In der Zeit bis 3.30 Uhr kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 17:16

    LPI-NDH: Audi-Fahrer rammt Laterne - Blutentnahme erfolgte

    Nordhausen (ots) - In der Bergstraße ereignete sich am Montag gegen 00.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Der 23-jähriger Fahrer eines Audi rammte eine Straßenlaterne, weshalb das Fahrzeug so stark beschädigt war, dass es abgeschleppt werden musste. Der Fahrzeugführer räumte den Konsum von Arzneimitteln vor Fahrtantritt ein, weshalb eine Blutprobe entnommen werden musste, um den Einfluss des angegebenen Anästhetikums ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 17:15

    LPI-NDH: Auto gerät während der Fahrt in Brand

    Mühlhausen (ots) - In der Straße Bauernfeiheit beobachtete ein Autofahrer im Gegenverkehr eine Rauchentwicklung an einem Volkswagen und brachte die Fahrerin dazu, das Fahrzeug abzustoppen. Nachdem sie den Pkw verlassen hatte, ging dieser in Flammen auf. Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz und löschten das Fahrzeug ab. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ersten Erkenntnissen nach brach der Brand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren