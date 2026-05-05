Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Raunheim: "Sichere Innenstadt"- Illegaler Tabak, Getränke ohne Pfandsiegel und Kampfmesser sichergestellt

Rüsselsheim/Raunheim (ots)

Im Rahmen des Programms "Sichere Innenstadt" kontrollierten Beamte der Polizeistationen Rüsselsheim und Kelsterbach am Montag (04.05.), in der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr, Kioske sowie den Straßenverkehr und überprüften anschließend noch diverse Personen in der Stadt. Unterstützung bekamen sie von Einsatzkräften der hessischen Bereitschaftspolizei und der Stadtpolizei Raunheim.

Zunächst wurden am Vormittag Kioske in Raunheim und Rüssselsheim genauer unter die Lupe genommen. Hierbei wurden in Rüsselsheim 15 Dosen mit illegalem Kautabak aufgefunden und sichergestellt. Bei einem anderen Rüsselsheimer Kiosk konnten elf zugriffsbereite Kampf- und Einhandmesser auf der Verkaufstheke festgestellt werden. Weiterhin wurden durch die Stadtpolizei Raunheim im Rahmen der Kontrolle 281 Getränkedosen und Flaschen ohne Pfandsiegel sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Im Anschluss führten die Einsatzkräfte Verkehrskontrollen inklusive Geschwindigkeitsmessung in der Kelsterbacher Straße in Raunheim durch. 35 Fahrerinnen und Fahrer erwarten nun wegen Geschwindigkeitsverstößen Verwarnungsgelder. Ein bei einem Lastwagenfahrer durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Amphetamin. In seiner Fahrerkabine fanden die Ordnungshüter eine kleine Menge Methamphetamin. Der aus Osteuropa stammende Brummifahrer musste anschließend eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Fahrer eines gewerblichen 3,5 Tonners führte keine Tageskontrollblätter mit. Weil er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro an Ort und Stelle erhoben.

Bei anschließenden Überprüfungen in der Rüsselsheimer Innenstadt wurden insgesamt 29 Personen kontrolliert. Verstöße wurden von der Polizei in diesem Zusammenhang nicht festgestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell