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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Diebe auf Firmengelände - Zwei Minibagger gestohlen/ Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

In das Visier von Dieben geriet in der Nacht zum Dienstag (05.05.) eine Firma in der Lise-Meitner-Straße. Zunächst verschafften sich die Unbekannten über ein Zaun Zugang auf das Firmengelände und stahlen dort anschließend zwei Minibagger der Marke Takeuchi. Die beiden Bagger wurden mit einem Fahrzeug von den Kriminellen abtransportiert. Der Schaden wird insgesamt auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) bittet etwaige Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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