Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Kind schlägt anderem Kind mit der Faust gegen den Kopf und flüchtet - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

An der Bushaltestelle "Atroper Str." soll ein etwa neun bis zehn Jahre alter Junge am Montagnachmittag (27. April, 15:45 Uhr) eine Zwölfjährige angegriffen haben. Erst habe er ihr Handy gefordert und dann mit der Faust zuerst gegen ihren Kopf und dann gegen ihren Arm geschlagen. Schließlich habe er dem Mädchen das Telefon aus der Hand gerissen, berichtete sie der Polizei. Als die Zwölfjährige sich das Telefon wieder schnappte und ankündigte, die Polizei zu rufen, sei der Junge in Richtung Kreuzstraße geflüchtet. Er soll etwa neun bis zehn Jahre alt sein, blonde Haare haben und schwarze Jeans sowie eine schwarze Kunstlederjacke mit der Aufschrift "Guess" am Rücken getragen haben. Das Kind sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

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