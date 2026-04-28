Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Diebstahlsserie aufgeklärt - wem gehört dieses Fahrrad?

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Nach dem Diebstahl seines eigenen E-Bikes aus seiner Garage hat ein 33-Jähriger am Freitagvormittag (24. April, 9:50 Uhr) geholfen, eine ganze Diebstahlserie aufzuklären. Der Mann hatte sich, kurz nachdem er sein gestohlenes Fahrrad der Polizei gemeldet hatte, in der Nachbarschaft selbst auf die Suche gemacht und ist in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Bismarckstraße fündig geworden. Dort fand er sein Rad mit zwei unbekannten Schlössern abgeschlossen vor und kontaktierte die Polizei. Weitere Ermittlungen und Hinweise des 33-Jährigen führten schließlich zu zwei Verdächtigen: einem 42-Jährigen und einer hochschwangeren 33-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg und nach richterlicher Anordnung durchsuchten Beamtinnen und Beamte die Wohnung der Frau. Insgesamt konnten vier gestohlene Fahrräder und zwei E-Scooter sichergestellt werden. Nur ein Rad konnte bisher nicht seinen Besitzern zugeordnet werden, deswegen fragt die Polizei jetzt: Wem gehört das E-Bike auf dem Foto? Bitte melden Sie sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 35. Die beiden Verdächtigen müssen sich wegen des Diebstahls jetzt mit Anzeigen auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell