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Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Feuer in Zwischenwand des Vereinsheims sorgt für längeren Einsatz

FW Datteln: Feuer in Zwischenwand des Vereinsheims sorgt für längeren Einsatz
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Datteln (ots)

Um 12:41 Uhr wurde die Feuerwehr Datteln zu einem Kleinbrand am Vereinsheim des Boxer Club am Klosterner Weg gerufen. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. In der Folge wurden 2 Löschzüge nachalarmiert. Um die Löschwasserversorgung sicherzustellen wurde auch erstmalig der Abrollcontainer Wasser mit 10.000 Litern Wasser eingesetzt. Erst nach der Öffnung der Dachhaut konnte der eigentliche Brandherd in einer Zwischenwand gefunden werden. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt. Zur Schadenhöhe und Ursache verweisen wir an das entsprechende Fachkommissariat der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
diensthabender Pressesprecher der Feuerwehr Datteln
presse-feuerwehr@stadt-datteln.de
+49 160 982 673 58

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell

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