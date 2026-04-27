Polizei Duisburg

POL-DU: Bruckhausen: Durchsuchung nach Bedrohung

Duisburg (ots)

Ein 31-Jähriger soll am Mittwochnachmittag (22. April, 17:30 Uhr) eine 22-jährige Bekannte auf der Dieselstraße bedroht haben. Im Vorbeigehen soll der Mann der Frau zugerufen haben, dass es "Stress" gebe, wenn sie nicht verschwinden würde. Dabei habe er auf eine Schusswaffe gezeigt, die er im Hosenbund trug. Das Kriminalkommissariat 34 durchsuchte daraufhin am Donnerstag (23. April) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg die Wohnung des Mannes an der Reinerstraße. Die Beamtinnen und Beamten stellten unter anderem eine Machete und eine Signalpistole sicher. Der 31-Jährige muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen Bedrohung auseinandersetzen. Außerdem wird geprüft, ob der Mann mit einem Waffenverbot belegt werden kann.

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