Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Versuchter Raub - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein bislang Unbekannter soll am Sonntagnachmittag (26. April, 16:15 Uhr) an der Bushaltestelle "Hochfeldstraße" an der Rheinhauser Straße von einem 14-Jährigen unter dem Vorhalt eines Messers Bargeld gefordert haben.

Der Teenager schilderte den Polizisten, dass ein 50 bis 60 Jahre alter Mann ihn um Geld für ein Busticket gebeten hatte. Weil er nicht bereit war, das Geld auszuhändigen, zückte der Mann ein Messer. Der Minderjährige bat den Täter, das Messer wegzustecken, weil er sonst zu sehr zittern würde und sein Portemonnaie nicht greifen könnte. Der Täter kam der Aufforderung nach und der 14-Jährige nutzte die Gelegenheit und ergriff die Flucht. Der Unbekannte nahm kurzfristig die Verfolgung auf, ließ dann von seinem Vorhaben ab und verschwand.

Der Täter soll eine dunkle Hautfarbe, kurze graue Haare und einen Stoppelbart haben. Er habe ein schwarzes, enges T-Shirt, eine graue Hose und weiße Nike-Schuhe getragen.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Wenn Sie die Tat beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

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