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Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Kinder-E-Scooter entwendet - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Samstagnachmittag (25. April, 16:20 Uhr) einen Kinder-E-Scooter von der Atroper Straße entwendet und die Flucht ergriffen.

Ein 12-Jähriger schilderte den Beamten, dass er im Marktforum Hochemmerich einkaufen gewesen sei. Als er zu seinem Scooter zurückkehrte, stellte er ein Duo an seinem Roller fest. Die Unbekannten fragten, ob sie mit dem E-Scooter fahren dürften. Als der Duisburger das verneinte, stieß einer von beiden ihn zu Boden, nahm den Scooter und beide ergriffen die Flucht in unbekannte Richtung. Der 12-Jährige verletzte sich nicht und lief sofort nach Hause, wo seine Mutter die Polizei verständigte.

Beide Täter sollen zwischen 10 und 13 Jahren alt und zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter groß gewesen sein. Beide sollen kurze, dunkle Haare gehabt haben. Einer habe ein weißes T-Shirt und weiße Schuhe und eine blaue Jeans getragen. Der andere habe einen schwarzen Pullover und weiße Shorts getragen.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Wenn Sie die Tat beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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