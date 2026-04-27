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Polizei Duisburg

POL-DU: Wehofen: Pizza-Lieferant ausgeraubt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Zwei bislang Unbekannte haben am Sonntagabend (26. April, 23 Uhr) den Fahrer eines Pizza-Taxis an der Straße Im Eickelkamp verletzt und sind geflüchtet

Der 51-jährige Essenslieferant schilderte den Polizisten, dass er gerade eine Lieferung ausfahren wollte, als ihn ein Duo auf der Straße angesprochen hatte und angab, das Essen bestellt zu haben. Als er sich bückte, um die Pizzen aus der Wärmebox zu holen, hat einer der Männer mit einem Gegenstand auf seinen Kopf geschlagen. Dann seien die Unbekannten samt Pizzabox geflüchtet. Die Täter sollen zwischen 18 und 22 Jahren gewesen sein und zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß gewesen sein. Sie sollen blonde Haare haben.

Weil der 51-Jährige eine blutige Verletzung erlitt, brachten Rettungskräfte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Wenn Sie die Tat beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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