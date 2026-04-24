Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Raub auf Tankstelle - Duo gefasst

Duisburg (ots)

Ein Duo raubte am Mittwochabend (22. April, 22:58 Uhr) eine Tankstelle an der Kardinal-Galen-Straße aus, ergriff die Flucht und konnte durch die Polizei im Bereich der Falkstraße gestellt werden.

Der Fall im Detail: Der Kassierer (20) schilderte den Einsatzkräften, dass zwei maskierte Männer die Tankstelle betreten hatten. Einer der beiden hat ihn mit Pfefferspray bedroht und Zigaretten sowie Bargeld gefordert. Nachdem er ihnen Bargeld, Zigaretten und die gesamte Kasse mitsamt Münzgeld übergeben hatte, sind die Täter geflüchtet.

Die hinzugerufene Polizei stieß mithilfe eines Diensthundes hinter der Tankstelle auf eine Maske und die Tatbeute - beides wurde sichergestellt. Weitere Beamte stellten zwei mutmaßliche Tatverdächtige (18 und 19 Jahre) im Bereich der Falkenstraße. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten eine weitere Maske und stellten diese sowie ein Pfefferspray sicher.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg entnahm ein Arzt beiden Tatverdächtigen auf einer Polizeiwache eine Blutprobe.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter beim Amtsgericht Duisburg am Donnerstag (23. April) einen Untersuchungshaftbefehl gegen beide Tatverdächtige wegen schweren Raubes, der in Vollzug gesetzt wurde. Die weiteren Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 13 dauern an.

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