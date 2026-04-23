Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Polizei stellt mutmaßlichen Einbrecher - weitere Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg stellte an der Schulstraße am Mittwochvormittag (22. April, 13 Uhr) einen mutmaßlichen Einbrecher. Der 21-Jährige soll nur kurz zuvor in ein Wohnhaus eingebrochen sein und dort eine Münzsammlung gestohlen haben. Die Bewohner des Hauses (64 und 65 Jahre alt) hatten die Polizei alarmiert, weil sie aus dem Haus Geräusche gehört hatten, als sie nach einem Einkauf nach Hause kamen. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erlassen hat. Das Kriminalkommissariat 14 sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Einbruch machen können oder am Vormittag verdächtige Beobachtungen in der Siedlung gemacht haben. Hinweise werden unter 0203 2800 entgegengenommen.

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