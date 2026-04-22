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Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: E-Mails mit bedrohlichem Inhalt versendet - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Duisburg (ots)

Am Dienstag (21. April) ging bei der Kreisgeschäftsstelle der Partei Bündnis 90/Die Grünen Duisburg und auf der Internetseite der Jüdischen Gemeinde Duisburg eine E-Mail ein, in welcher ein Absender, unter Nennung seiner vermeintlich echten Personalien, bedrohliche und rechtsradikale Äußerungen verfasste, mit denen er Straftaten für Mittwoch (22. April) an den jeweiligen Örtlichkeiten ankündigte.

Nachdem die Duisburger Polizei von den Sachverhalten noch am selben Tag Kenntnis erlangte, nahm der Duisburger Staatsschutz unverzüglich die Ermittlungen auf. Derzeit bestehen erhebliche Zweifel daran, dass der vermeintliche Verfasser tatsächlich die Person ist, welche die E-Mails geschrieben und abgesetzt hat.

In jedem Fall werden derartige Drohungen einzeln und im konkreten Zusammenhang bewertet. Experten des Duisburger Staatsschutzes kamen im Rahmen der Gesamtbetrachtung der aktuellen Sachverhalte zu der Einschätzung, dass nicht von einer Ernsthaftigkeit der angekündigten Taten auszugehen ist. Diese Erkenntnis wurde den Adressaten der E-Mails seitens der Polizei mitgeteilt.

Um ein mögliches Restrisiko zu minimieren hat die Duisburger Polizei am 22. April unmittelbar an den genannten Örtlichkeiten Aufklärungs- und Präsenzmaßnahmen durchgeführt.

Wer der Verfasser ist und was es mit den E-Mails auf sich hat, ist nun Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen. Die Polizei warnt in dem Zusammenhang: Jede Drohung dieser Art begründet den Anfangsverdacht einer Störung des öffentlichen Friedens durch Androhungen von Straftaten und wird konsequent ermittlungstechnisch und strafrechtlich verfolgt.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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