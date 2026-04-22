Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Unfall auf der Kaiserswerther Straße - wer kann Hinweise geben?

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen eines Unfalls im Bereich der Angertaler Str. und Kaiserswerther Straße von Dienstagvormittag (21. April, 11 Uhr).

Es soll an der Ecke Kaiserswerther Straße und Angertaler Straße zu einem Abbiegeunfall gekommen sein, bei dem ein weißer Kleinwagen eine in gleicher Richtung fahrende 46-Jährige auf einem Fahrrad angefahren habe. Die Radfahrerin stürzte dabei nach eigenen Schilderungen und verletzte sich.

Die 46-Jährige erschien einige Stunden später auf der Polizeiwache Buchholz und gab an, aus Überforderung vom Unfallort geflüchtet zu sein. Eine etwa 70 Jahre alte Frau sei aber kurz vorher noch aus dem weißen Auto gestiegen und habe ihr zu helfen versucht.

Die 46-Jährige hatte Verletzungen im Gesicht und wurde von einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter 0203 2800 entgegengenommen.

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