POL-DU: Walsum: Faustschläge nach Streit am Gartenzaun
Duisburg (ots)
Am Dienstagnachmittag (21. April, 17 Uhr) ist ein Streit unter Nachbarn an der Klene-Poll-Straße eskaliert. Ein 58-Jähriger griff zu einer PTB-Waffe und bedrohte seinen 66-jährigen Nachbarn damit. Dann legte er die Waffe weg und schlug mit Fäusten auf den Mann ein. Zeugen alarmierten die Polizei, die den 58-Jährigen mit Worten dazu bringen konnten, die Waffe wegzulegen. Die PTB-Waffe stellte die Polizei sicher. Sie war legal im Besitz des 58-Jährigen, da er einen Kleinen Waffenschein hat. Die eingesetzten Beamten schrieben aber neben einer Anzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung auch einen Bericht, um seine charakterliche Eignung überprüfen zu lassen. Der 66-Jährige blieb unverletzt.
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