Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Trickdiebe stehlen Geld und Schmuck

Duisburg (ots)

Gegen 12:30 Uhr klingelten am Dienstagmittag (21. April) zwei Männer an der Wohnungstür einer 91-Jährigen und gaben sich als Mitarbeiter einer Wohnungsfirma aus. Sie behaupteten falsch gelegte Kabel finden zu müssen. In Wahrheit stahlen sie der Frau Schmuck und Bargeld aus dem Schlafzimmer. Die Seniorin beschreibt die Täter wie folgt: Einer war eher korpulent, etwa 1,75 Meter groß, hatte einen Bart und kurze Haare. Der zweite Mann war schlank, etwa 1,85 Meter groß und hatte ebenfalls einen Bart und kurze Haare. Beide waren dunkel gekleidet.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann oder sie im Bereich der katholischen Kirche St. Hildegard gesehen hat, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 32 zu melden.

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