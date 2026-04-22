Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Fußgängerin angefahren - Autofahrer gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls an der Kreuzung Auf dem Damm/Biesenstraße.

Am Dienstagvormittag (21. April, 10:40 Uhr) wurde eine Fußgängerin (22) leicht verletzt, als sie die Biesenstraße an der Ampel überquerte. Die Frau schilderte der Polizei später, dass sie der Anhänger eines weißen Transporters touchiert habe, der gerade von der Straße Auf dem Damm in die Biesenstraße abbog. Der Fahrer fuhr davon, ohne anzuhalten. Die Frau klagte über Schmerzen in Arm und Bein und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeuginnen und Zeugen. Wer Hinweise zu dem weißen Transporter mit zweiachsigem Anhänger und offener Ladefläche geben oder andere Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 bei der Polizei zu melden. Auch der Fahrer des Fahrzeugs wird gebeten, sich zu melden.

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