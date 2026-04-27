Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Zeuge beobachtet Diebstahl - Festnahme

Duisburg (ots)

Eine Zeuge (33) beobachtete in der Nacht zu Donnerstag (23. April, 2:30 Uhr) einen Diebstahl an der Grillostraße. Zwei Männer sollen dort einen Aggregator aus einem abgestellten Transporter gestohlen haben. Der Zeuge informierte die Polizei, die zwei Verdächtige im Bereich Weseler- und Warbruckstraße stellen konnte. Da die beiden Männer (39 und 41) zugaben, Drogen konsumiert zu haben, ordnete die Staatsanwaltschaft Duisburg die Entnahme von Blutproben an. Ermittlungen führten die Polizei zu einer Wohnung, in der sich weiteres Diebesgut befinden sollte. Die zuständige Staatsanwältin ordnete die Durchsuchung dieser Wohnung an. Hier fanden Beamte eine nachweislich gestohlene Bohrmaschine und stellten diese sicher. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und befinden sich nunmehr in der JVA Duisburg-Hamborn.

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