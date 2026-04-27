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Polizei Duisburg

POL-DU: Fahrn: Gestohlenes Kleinkraftrad geortet - Polizei fasst Jugendliche

Duisburg (ots)

Einem 26-Jährigen war am Samstagnachmittag (25. April, 16:30 Uhr) auf der Ziethenstraße ein Kleinkraftrad gestohlen worden, welches er mithilfe eines AirTags an der Prinz-Eugen-Straße orten konnte. Als er dort hinfuhr, seien zwei Jugendliche gerade dabei gewesen, an dem Fahrzeug herumzuschrauben und es auszuschlachten. Der 26-Jährige informierte die Polizei, welche ein teilweise zerlegtes und beschädigtes Kleinkraftrad vorfand. Die beiden Jugendlichen flüchteten beim Anblick der Beamten, konnten aber in der Nähe durch weitere Einsatzkräfte gestellt werden. Die beiden 15- und 16-Jährigen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben und müssen sich jetzt mit Anzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auseinandersetzen.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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