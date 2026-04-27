Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Mülltonnenbrand - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein 16-Jähriger meldete in der Nacht zu Samstag (25. April, 1 Uhr) einen Mülltonnenbrand an der Friedrich-Alfred-Straße. Als er mit Freunden versuchte den Brand zu löschen und feststellte, dass dies nicht mehr gelingen würde, rief er die Feuerwehr.

Das Kriminalkommissariat 11 hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte bei den Kriminalbeamtinnen und -beamten unter der Rufnummer 0203 2800.

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