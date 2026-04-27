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Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Trickdiebe bestehlen Seniorin

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter gaukelte am Freitagnachmittag (24. April, 14:50 Uhr) einer Seniorin vor, die Heizung prüfen zu müssen. So gelangte er in die Wohnung der 75-Jährigen an der Schulz-Knaudt-Straße. In einem unbeobachteten Moment ließ der Mann einen zweiten Täter in die Wohnung, der das Schlafzimmer der Frau durchwühlte. Als die Frau das bemerkte, drängte sie ihn aus der Wohnung, woraufhin auch der andere Mann verschwand. Zuvor war es den Tätern aber wohl gelungen, eine Schachtel mit Wertsachen zu stehlen. Einer der Täter soll braune Haare haben, groß und kräftig sein und eine blaue Steppjacke getragen haben, während der andere eher als schlank und etwa 1,80 Meter groß mit schwarzer Kleidung beschrieben wurde. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 2800 entgegen.

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Fax: 0203 280 1049
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außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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