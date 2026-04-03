Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Update: Brandeinsatz in Böblingen-Dagersheim

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Böblingen (ots)

Im Anschluss an die ausgiebigen Nachlöscharbeiten am gestrigen Abend (2. April 2026) wurde beim Brand in der Mühlgasse in Böblingen-Dagersheim eine Brandwache über Nacht eingerichtet. Die Brandwache kontrollierte in regelmäßigen Abständen das Brandobjekt, um bei einem Aufflammen des Wohnhaus-Daches sofort eingreifen zu können.

In den Morgenstunden stelle die Brandwache zunehmenden Rauch am Dach des Wohnhauses fest, weshalb wieder weitere Kräfte der Feuerwehr Böblingen angefordert wurden. Darunter unter anderem das Drehleiterfahrzeug, um aus dem Korb gezielt an Glutnester im Dach zu gelangen. Die Glutnester haben sich im Brandverlauf in die Holzfaserdämmplatten ausgebreitet, was ein Ablöschen im verbauten Zustand nur sehr schwer möglich macht und lediglich in mühsamer Handarbeit erfolgen kann. Im Einsatzverlauf und nach Rücksprache mit dem Fachberater Bau / Statik der Feuerwehr Böblingen wurde entschieden, die Dämmkonstruktion zurückzubauen und somit die Dämmplatten zu entfernen, um diese am Boden ablöschen zu können und ein weiteres Ausbreiten der Glutnester zu verhindern.

Gemeinsam mit Ortsvorsteher Hendrik Queck machte sich Bürgermeisterin Christine Kraayvanger vor Ort ein Bild von der Lage, koordinierten städtische Maßnahmen und sprachen mit den Bewohner*innen.

Bürgermeisterin Christine Kraayvanger: "Das schlimme Brandereignis in der Dagersheimer Mühlgasse zeigt uns, wie wichtig und unerlässlich unsere starke Feuerwehr Böblingen für unsere Stadtgesellschaft ist. Ich bedanke mich im Namen der Stadt für den tatkräftigen und mutigen Einsatz aller Einsatzkräfte aus Böblingen und den umliegenden Kommunen. Ich bin froh, dass sich die Bewohner*innen selbstständig aus der Gefahrensituation retten konnten und somit kein großer Personenschaden zu verzeichnen war. Der Zusammenhalt von Nachbarschaft und Familie mit den Betroffenen beeindruckt mich sehr und hilft in dieser schwierigen Situation besonders. Auch dafür spreche ich mein großes Dankeschön aus."

Die Arbeiten hierzu dauern aktuell an und ziehen sich vermutlich bis in die Abendstunden. Gegen 14.00 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwehr intern ausgetauscht. Die Feuerwehr Böblingen ist am heutigen Karfreitag mit insgesamt rund 30 Kräften im Einsatz.

Kräfteübersicht:

Freitag, 2. April

Feuerwehr Böblingen: 13 Fahrzeuge Feuerwehr Sindelfingen: 2 Fahrzeug Feuerwehr Grafenau: 1 Fahrzeug Feuerwehr Aidlingen: 1 Fahrzeug (Wachbereitschaft Feuerwehrhaus Dagersheim) Feuerwehr Holzgerlingen: 1 Fahrzeug (Wachbereitschaft Feuerwache Böblingen Rettungsdienst: 4 Fahrzeuge DRK-Ortsverein: 3 Fahrzeuge Polizei: 3 Fahrzeuge Externe Firma: 1 Kranfahrzeug

In Summe: circa 85 Kräfte der Feuerwehr, 15 Kräfte von Rettungsdienst und DRK-Ortsverein

Samstag, 3. April:

Feuerwehr Böblingen: 6 Fahrzeuge Technische Betriebsdienste: 1 Fahrzeug

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