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Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Feuerwehreinsatz in der Eichendorffschule in Böblingen

Böblingen (ots)

Zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften kam es am Montag gegen 9.40 Uhr in der Eichendorffschule im Böblinger Herdweg. Personen klagten über Atemwegsreizungen, weshalb die Feuerwehr mit dem Stichwort "Gefahrstoffaustritt" alarmiert wurde.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Schule vorbildlich durch die Lehrpersonen und das städtische Personal geräumt. Die Feuerwehr führte umgehend Erkundungs- und Messmaßnahmen im betroffenen Gebäudeabschnitt durch, sicherte die Einsatzstelle weiträumig ab und kümmerte sich gemeinsam mit den Lehrpersonen um die Betreuung der Schülerinnen und Schüler.

Im Einsatzverlauf wurden fünf Kinder und neun Erwachsene dem Rettungsdienst zur Abklärung vorgestellt. Drei Kinder und eine erwachsene Person kamen zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Insgesamt hielten sich in der Schule an diesem Vormittag rund 350 Personen auf. Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler wurde bis zur Abholung durch die Eltern, dem vorgezogenen Unterrichtende oder Betreuungsende durchweg in nicht betroffenen Räumlichkeiten der angrenzenden Kita Herdweg, der Sporthalle sowie dem Gemeindehaus St. Clemens sichergestellt. Die Schulleitung und Elternvertretung waren über interne Kanäle mit der Elternschaft stets in Kontakt und informierte so über die Situation und das weitere Vorgehen.

Auch nach umfangreichen Mess-Maßnahmen durch Spezialkräfte der Feuerwehr konnte im Einsatzverlauf kein konkreter Stoff nachgewiesen werden, weshalb der betroffene Bereich in der Schule vorsorglich gesperrt bleibt, bis professionelle Reinigungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Der Schulbetrieb kann ab morgen (Dienstag) wieder regulär stattfinden.

Einsatzleiter Oliver Zwölfer, stellv. Kommandant der Feuerwehr Böblingen: "Die Schulgemeinschaft hat die Räumung des Schulgebäudes professionell und innerhalb kürzester Zeit durchgeführt. Dem umsichtigen Handeln von Lehrpersonen und städtischen Beschäftigten ist es zu verdanken, dass nicht mehr Personen zu Schaden gekommen sind."

Erster Bürgermeister Tobias Heizmann, der als Schulträger sich ebenfalls vor Ort ein Bild von der Lage machte: "Die Zusammenarbeit zwischen Schule, Feuerwehr und Rettungsorganisationen hat hervorragend geklappt. Ich danke allen Beteiligten für ihr umsichtiges Handeln, insbesondere unserer Feuerwehr und dem Rettungsdienst für ihren Einsatz. Den Betroffenen wünsche ich schnelle Genesung."

Insgesamt waren die Feuerwehr Böblingen und Herrenberg, die den Umweltschutzzug Süd betreiben, sowie Kreisbrandmeister Martin Amler mit der Führungsgruppe des Landkreises und weiteren Spezialkräften mit rund 20 Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst, die Sanitätseinheiten sowie die Polizei war ebenfalls mit starken Kräften vertreten, um zum einen die Versorgung von Personen vorzunehmen und zum anderen die Einsatzstelle zu sichern.

Rückfragen bitte an:

Stadt und Feuerwehr Böblingen
Gianluca Biela
Mobil: 015774742765
E-Mail: g.biela@boeblingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Böblingen, übermittelt durch news aktuell

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