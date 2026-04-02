Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Garagenbrand greift auf Wohnhaus über

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Böblingen (ots)

Die Feuerwehr Böblingen wurde heute gegen 14:45 Uhr nach Dagersheim in die Mühlgasse zu einem gemeldeten Garagenbrand gerufen.

Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar und vor Ort wurde das Brandereignis bestätigt. Die Lage bei Eintreffen stellte sich wie folgt dar: Eine Garage, in der ein Pkw sowie drei Motorräder abgestellt waren, befand sich in Vollbrand. Die Flammen hatten auch schon auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen. Aufgrund der beengten Bauweise waren Angrenzende Gebäude unmittelbar gefährdet.

Sofort wurde die Brandbekämpfung mittels zwei Löschrohren eingeleitet und eine schützende Riegelstellung mit einem weiteren Löschrohr vorgenommen, um die angrenzende Bebauung zu schützen. Im weiteren Verlauf wurde Vollalarm für die Feuerwehr Böblingen ausgelöst und sämtliche Löschfahrzeuge an die Einsatzstelle entsandt.

Aufgrund der Brandintensität war bereits bei Eintreffen der ersten Kräfte zu einer Brandausbreitung in das Wohngebäude, insbesondere in das Dachgeschoss gekommen. Zu Spitzenzeiten wurden sieben Löschrohre unter anderem im Innenangriff sowie über die Drehleiter eingesetzt.

Um den Bedarf an Atemschutzgeräteträgern zu decken und den Grundschutz für die Stadt Böblingen zu gewährleisten, wurden die Feuerwehren Sindelfingen, Grafenau, Aidlingen und Holzgerlingen mit Löschfahrzeugen an die Einsatzstelle bzw. die Feuerwachen beordert.

Ein Anwohner wurde verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Rettungsdienst sowie der DRK-Ortsverein Böblingen waren ebenfalls mit starken Kräften im Einsatz, ebenso die Polizei.

Stand 20:00 Uhr dauern die Löscharbeiten weiter an. Mit einem angeforderten Bagger werden nun Gebäudeteile abgebrochen, um die Nachlöscharbeiten zu unterstützen.

Original-Content von: Feuerwehr Böblingen, übermittelt durch news aktuell