Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Weißer Hyundai Santa Fe (DI-A 1522E) gestohlen - Kripo sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Dienstag (5.5.), zwischen 07:00 und 16:30 Uhr, haben Kriminelle einen weißen Hyundai Santa Fe entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DI-A 1522E war in der Frankfurter Straße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

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