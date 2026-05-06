Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Kripo ermittelt nach Raub

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Nachdem sich am Dienstagabend (5.5.) in der Heidelberger Landstraße ein Raub zugetragen hat, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Ersten Ermittlungen zufolge soll ein bislang unbekannter Täter gegen 18.15 Uhr einen Jugendlichen im Alter von 17 Jahren im Bereich der Einmündung zum Ludwig-Quessel-Weg mit einem Messer bedroht und anschließend seine Kopfhörer geraubt haben. Letztlich flüchtete der Kriminelle mitsamt der Beute in Richtung Nussbaumallee.

Der Tatverdächtige soll etwa 19 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß sein sowie kurze schwarze lockige Haare haben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke und ein schwarzes T-Shirt.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise zu den Kriminellen geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 35 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

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