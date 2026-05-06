Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Schild mit Farbe beschmiert

Staatschutz ermittelt und sucht Zeugen

Messel (ots)

Am Dienstag (5.5) wurde im Bereich der Straße "Am steinernen Kreuz" eine Farbschmiererei entdeckt. Aktuellen Erkenntnissen zufolge beschmierten bislang unbekannte Täter ein Hinweisschild in unmittelbarer Nähe zu einer sportlichen Einrichtung mit einem Hakenkreuz. Wann sie das Hinweisschild verunstalteten ist nicht bekannt und bedarf weiterer Ermittlungen. Nach ersten Schätzungen verursachten sie einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, mit dem Staatsschutz in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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