Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

39-Jährige erliegt ihren Verletzungen

Alsbach-Hähnlein (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Am Dienstagnachmittag (5.5.) kam es gegen 15.30 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 39-jährige Frau ums Leben kam.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich die Frau zuvor mit ihrem Sohn im Alter von 10 Jahren auf ihrem Privatgrundstück. Um dort Gartenarbeiten zu verrichten, sollte ein im Hof geparkter Kleintransporter umgeparkt werden. Der 10-Jährige soll versucht haben, das Fahrzeug im Hof zu rangieren, wobei er die Kontrolle über den Wagen verloren haben soll. Die Mutter des Kindes soll in das Geschehen eingegriffen und hierbei vom Fahrzeug erfasst worden sein. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallörtlichkeit verstarb.

Im weiteren Verlauf durchbrach der Junge mit dem Kleintransporter noch das Hoftor des Grundstücks und stieß gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Der Junge blieb nach aktuellen Erkenntnissen körperlich unverletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde zur Erstellung eines Gutachtens ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis an die Medienvertreter:

Weitere Presseauskünfte behält sich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt vor.

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