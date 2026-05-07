Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Lorsch (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Nacht zum Donnerstag (07.05.), gegen 2.45 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über zwei Hauseingangstüren eines zusammenhängenden Wohnkomplexers in ein Haus in der Carlo-Schmid-Straße ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden sie dort aber nicht fündig und flüchteten ohne Beute vom Tatort.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

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