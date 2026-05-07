Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Gaststättenbetrieb

Groß-Gerau (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (06.05.), gegen 2.00 Uhr, kam es in Dornberg zu einem Einbruch in einen Gaststätten- und Freizeitbetrieb im Helvetia Parc in der Helevetiastraße. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam mittels Gullydeckel über ein Fenster Zugang in das Gebäude und suchten dort anschließend nach Wertgegenständen. Die Unbekannten erbeuteten Geld und Getränke. Sie verursachten darüber hinaus durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell