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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.05.2026.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen einer Gewalttat.

Salzgitter, Chemnitzer Straße, 03.05.2026, 22:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass es aus derzeit nicht bekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen kam. Die Auseinandersetzúng eskalierte offensichtlich derart, als ein noch unbekannter Täter auf das Opfer geschossen hatte. Der Verletzte wurde durch einen Schuss im Bein getroffen und musste ärztlich versorgt werden.

Die Polizei kann keine Angaben zu den Hintergründen der Tat machen. Auch können keine Angaben zum Tatverdächtigen gemacht werden.

Die Polizei ist dringend auf Zeugenhinweise angewiesen. Bitte setzen sie sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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