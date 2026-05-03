Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 3. Mai 2026

Wolfenbüttel (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Sonntag, 03.05.2026, 05:45 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Friedrich-Schäfer-Straße

Zur o.g. Uhrzeit kontrollierte eine Funkstreifenwagen-Besatzung des PK Wolfenbüttel einen 34-jährigen Mann aus Wolfenbüttel, der mit seinem Ford Focus in der Friedrich-Schäfer-Straße in Wolfenbüttel unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise darauf, dass der 34-Jährige den Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Eine Blutentnahme beim 34-Järhigen wurde angeordnet und durchgeführt, mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

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Körperverletzung im öffentlichen Raum

Samstag, 02.05.2026, 19:55 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Räubergasse

Zur o.g. Zeit ereignete sich in der Räubergasse in Wolfenbüttel eine Körperverletzung, bei der eine 48-jährige Frau aus Wolfenbüttel leicht verletzt wurde. Im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung habe ein bislang unbekannter Täter der Frau mit der Hand gegen den Hals geschlagen. Der unbekannte Beschuldigte flüchtete in der Folge mit seiner weiblichen Begleitung, beide mit Fahrrädern unterwegs, in unbekannte Richtung. Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 1,85m groß, ca. 50 Jahre alt, Brillenträger, blond-graue Haare, korpulente Körperstatur. Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Beschuldigten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter Tel.: 05331/9330 zu melden.

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