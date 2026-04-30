Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2604118

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Wülfrath / Erkrath / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Wülfrath ---

Am Mittwoch, 29. April 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 8:15 und 14:15 Uhr in ein Reihenhaus am Akazienweg in Wülfrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Nacht auf Donnerstag, 30. April 2026, beabsichtigten noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 0 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße "Bruchhausen" in Erkrath-Unterfeldhaus einzubrechen. Die Bewohnerin beobachtete zwei Personen in ihrem Garten, die versuchten, gewaltsam die Rollos zu öffnen und alarmierte die Polizei. Als die Personen die Bewohnerin bemerkten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Einsatzkräfte konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit einem Polizeihund niemanden mehr feststellen. Die Personen werden beschrieben als: 1,70 bis 1,80 Meter groß, mit normaler Figur und dunkler Kleidung mit Kapuzen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Nacht auf Mittwoch, 29. April 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 19 und 7 Uhr in eine Kita an der Linzer Straße in Monheim am Rhein-Baumberg eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde ein Tresor gestohlen in dem unter anderem Bargeld und vier Tablets waren.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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