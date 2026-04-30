POL-ME: Dieseldiebstahl: Polizei stellt 54-Jährigen auf frischer Tat
Erkrath (ots)
In der Nacht auf Donnerstag, 30. April 2026, stellten in Erkrath Zivilkräfte der Polizei Düsseldorf einen 54-jährigen Kosovaren auf frischer Tat nach einem Diebstahl von Dieselkraftstoff aus einem Bagger.
Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 00:15 Uhr fiel Zivilkräften der Polizei im Stadtgebiet von Düsseldorf ein verdächtiges Fahrzeug auf. Im Rahmen einer kurzfristigen Observation folgten sie dem Opel Astra bis auf das Erkrather Stadtgebiet. Sie beobachteten, wie der Fahrer das Auto in Höhe der Friedrichstraße abstellte und mit einer Tüte in der Hand gezielt von der Bismarckstraße aus eine Baustelle betrat, auf der ein Bagger abgestellt war.
Als der Mann kurze Zeit später zu seinem Auto zurückkehrte, beabsichtigten die Polizistinnen und Polizisten, ihn zu kontrollieren. Der Mann leistete erheblichen Widerstand, wobei ein Polizist so schwer verletzt wurde, dass er anschließend nicht mehr dienstfähig war. Die Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen überwältigen und stellten in der mitgeführten Tüte einen Kanister mit Dieselkraftstoff fest, den der 54-Jährige zuvor aus dem Bagger gestohlen hatte.
Sie nahmen den Dieb vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten gleich mehrere Verfahren gegen den kriminalpolizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen ein, denen sich der 54-Jährige nun stellen muss.
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