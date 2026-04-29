Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2604113

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

Am Sonntag, 26. April 2026, wurde ein rot-grauer Smart fortwo von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Das Auto parkte seit 10:30 Uhr an der Straße Schiensbusch in Höhe der Hausnummer 19 in Haan. Gegen 16:30 Uhr stellte der Nutzer einen frischen Lackkratzer am vorderen linken Kotflügel sowie an der Fahrertür fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt die entstandene Schadenshöhe auf circa 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am Montag, 27. April 2026, wurde ein Seat Ibiza auf der Bongardstraße in Erkrath beschädigt. Der graue Seat parkte seit 9:15 Uhr auf einem Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 2. Gegen 18:45 Uhr kehrte der Nutzer des Autos zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Lackschaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt die entstandene Schadenshöhe auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

In Hilden hat am Dienstag (28. April 2026) die Fahrerin eines grauen Peugeot einen Unfall verursacht und ist dann von der Unfallstelle davongefahren, ohne eine Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte die etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau gegen 18:50 Uhr beim Abbiegen in die Südstraße den Abstand zu dem Mercedes eines 24-Jährigen falsch eingeschätzt. Hierbei touchierten sich die beiden Fahrzeuge und an dem Mercedes entstand ein Lackschaden an der linken Seite des Frontstoßfängers. Die Fahrerin des Peugeot soll dann kurz gestoppt, beschwichtigend die Arme gehoben haben, ehe sie dann mit hohem Tempo von der Unfallstelle flüchtete. Die Frau hatte lange braune Haare und ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Bei dem Peugeot soll es sich um einen Kombi oder einen Mittlelklassewagen gehandelt haben - mehr Informationen zu dem Auto liegen leider nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell