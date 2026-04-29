POL-ME: 35-Jähriger bei Verkehrsunfall in Waschstraße schwer verletzt - 2604109
Hilden (ots)
Am Dienstag, 28. April 2026, wurde ein 35-jähriger Mitarbeiter einer Waschstraße in Hilden bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 10 Uhr befuhr ein 85-jährige Hildener mit seinem Mazda CX-5 die Waschstraße an der Straße "Großhülsen". Nach eigenen Angaben verwechselte der Senior, als er beabsichtigte auf die Schleppketten zu fahren, das Bremspedal mit dem Gaspedal. Er stieß gegen einen VW Tiguan, der vor ihm in der Waschstraße stand, der auf einen Mercedes GLC geschoben wurde, der wiederum einen vorausfahrenden Volvo XC60 beschädigte.
Hierbei wurde ein 35-jähriger Mitarbeiter zwischen zwei der beteiligten Fahrzeuge eingeklemmt und schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.
Die Polizistinnen und Polizistinnen leiteten ein Verfahren ein und beschlagnahmten den Führerschein des Seniors. Zudem untersagten sie ihm bis auf weiteres das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden an den vier Autos auf eine niedrige fünfstellige Summe.
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