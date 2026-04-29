POL-ME: 7-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt - 2604110
Hilden (ots)
In Hilden wurde am Dienstagnachmittag, 28. April 2026, ein 7-Jähriger auf seinem Roller von einem Auto erfasst, als er eine Straße überquerte. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 16:25 Uhr befuhr ein 7-Jähriger auf seinem Roller einen Stichweg am Menzelweg. In Höhe der Hausnummer 22 hatte er die Absicht, die den Menzelweg zu queren. Hierbei missachtete er nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen den von links kommenden Nissan einer 26-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt den Menzelweg vorfahrtberechtigt in Richtung Barlachweg befuhr.
Der 7-Jährige stieß gegen den rechten vorderen Kotflügel des Nissan und kam zu Fall. Er wurde so schwer verletzt, dass alarmierte Rettungskräfte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten.
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