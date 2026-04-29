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Polizei Mettmann

POL-ME: 7-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt - 2604110

POL-ME: 7-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt - 2604110
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Hilden (ots)

In Hilden wurde am Dienstagnachmittag, 28. April 2026, ein 7-Jähriger auf seinem Roller von einem Auto erfasst, als er eine Straße überquerte. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:25 Uhr befuhr ein 7-Jähriger auf seinem Roller einen Stichweg am Menzelweg. In Höhe der Hausnummer 22 hatte er die Absicht, die den Menzelweg zu queren. Hierbei missachtete er nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen den von links kommenden Nissan einer 26-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt den Menzelweg vorfahrtberechtigt in Richtung Barlachweg befuhr.

Der 7-Jährige stieß gegen den rechten vorderen Kotflügel des Nissan und kam zu Fall. Er wurde so schwer verletzt, dass alarmierte Rettungskräfte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

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