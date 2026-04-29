Polizei Mettmann

POL-ME: Betrunken und ohne Führerschein: Autofahrer verliert Kontrolle und verunfallt - 2604106

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Haan (ots)

In Haan verlor am Dienstagabend (28. April 2026) ein 65-jähriger Solinger im betrunkenen Zustand die Kontrolle über sein Auto und verunfallte. Hierbei wurde der Mann schwer verletzt - zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr der 65-Jährige gegen 21:55 Uhr mit seinem Honda Jazz über die Ohligser Straße in Richtung Innenstadt, als er auf Höhe der Hausnummer 165 die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Honda stieß in das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Nissan X-Trail und kippte anschließend auf die Seite.

Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten den im Fahrzeug eingeklemmten Mann aus dem Unfallauto und brachten ihn anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die ebenfalls alarmierte Polizei stellte im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und keinen Führerschein hatte.

Zur weiteren Beweisführung wurde ihm daher im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren gegen den Solinger ein.

Unterdessen musste der totalbeschädigte Honda Jazz von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Nissan konnte vor Ort verbleiben - der Wagen war jedoch ebenfalls nicht mehr fahrbereit und wird zu einem späteren Zeitpunkt abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Honda musste die Polizei die Ohligser Straße bis kurz vor Mitternacht in beide Richtungen sperren.

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