Polizei Mettmann

POL-ME: Hyundai Tucson entwendet - Polizei ermittelt - 2604102

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Hilden (ots)

Die Hildener Polizei hat einen grauen Hyundai Tucson zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und bittet um Hinweise zum derzeitigen Standort des Wagens.

Der Eigentümer des sechs Jahre alten Autos hatte seinen Wagen am Freitag (24. April 2026) gegen 12 Uhr auf einem Parkstreifen an der Hugo-Wolf-Straße auf Höhe der Schumannstraße abgestellt. Als er am Sonntag (26. April 2026) gegen 15:30 Uhr zu dem Parkplatz zurückkehrte, konnte er sein Auto nicht mehr auffinden.

Die Polizei geht zum derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Wagen mit Kreis Mettmanner Kennzeichen gestohlen wurde und hat ihn deshalb zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zum derzeitigen Standort des Autos tätigen? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

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