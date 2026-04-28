Polizei Mettmann

POL-ME: Brand entstand durch das Abbrennen von Unkraut - 2604101

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Langenfeld (ots)

In Langenfeld kam es Montag (26. April 2026) zu einem größeren Brand eines Wohnhauses an der Ortsgrenze zu Solingen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 15:20 Uhr hatte ein 85-jähriger Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Krüdersheide im Garten mit einem Unkrautbrenner gearbeitet. Hierbei geriet ein Carport an der Rückseite des Hauses in Brand.

Der Senior informierte daraufhin einen Nachbarn, welcher die Feuerwehr alarmierte. Trotz der Einschaltung starker Kräfte der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass an der Rückseite des Gebäudes ein hoher Schaden entstand.

Durch den Brand selbst wurden glücklicherweise keine Personen verletzt, allerdings musste der 85-jährige Langenfelder aufgrund eines Schocks vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen im Haus gemeldeten Personen hatten sich eigenständig in Sicherheit gebracht beziehungsweise waren nicht zu Hause.

Über das gesamte Schadensmaß können derzeit noch keine weiteren Angaben getätigt werden. Allerdings sind Teile des Gebäudes eingestürzt - die Feuerwehr musste nach Kenntnis der Polizei das Haus kontrolliert abbrennen lassen. Es gilt als nicht bewohnbar.

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