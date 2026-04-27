Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2604097

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Haan / Langenfeld / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

Am Sonntag, 26. April 2026, wurde in Haan ein 43-jähriger Fußgänger von der Fahrerin eines grauen oder silbernen 1er BMW mit Kennzeichen der Städteregion (AC) angefahren. Der Mann überquerte gegen 17:40 Uhr die Kreuzung Martin-Luther-Straße / Beethovenstraße in Richtung Haaner Innenstadt, als eine unbekannte Autofahrerin beim Rechtsabbiegen in Richtung Solingen seinen Vorrang missachtete und gegen ihn stieß. Der 43-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Die Unfallverursacherin fuhr weiter in Richtung Solingen, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Fahrerin wird beschrieben als: 20 bis 25 Jahre alt, mit dunklen Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren. Sie war mit einer Beifahrerin unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Samstag, 25. April 2026, wurde auf der Freiherr-vom-Stein-Straße in Langenfeld ein grauer VW T-Roc beschädigt. Drei Kinder und Jugendliche waren gegen 19:30 Uhr gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs und verloren in Höhe der Hausnummer 4 die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie stießen gegen den am Straßenrand geparkten VW und beschädigten diesen an der Front. Die Unfallverursacher flüchteten in Richtung der Straße "Hinter den Gärten", ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sie werden beschrieben als: männlich und zwischen 10 und 14 Jahren alt. Einer hatte braune Haare mit einem Mittelscheitel und trug eine schwarze Jogginghose und einen Pullover. Der andere hatte schwarze Haare und trug eine dunkelblaue Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt. Der jüngste hatte blonde Haare.

Am Samstag (25. April 2026) ist ein auf Höhe der Hubertushalle an der Rheindorfer Straße in Gieslenberg abgestellter blauer BMW X3 von einem bislang noch nicht bekannten Auto angefahren und an der rechten Seite beschädigt worden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen muss sich der Unfall im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 19:20 Uhr ereignet haben. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Aufnahme und Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf eine Summe von einigen wenigen tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Samstag, 25. April 2026, wurde auf dem Parkplatz eines Campingplatzes in Monheim am Rhein ein brauner Mazda 6 beschädigt. Der Fahrer des Autos parkte gegen 20:30 Uhr auf dem Parkplatz an der Straße an der Aue. Als er gegen 21 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden am Heck fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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