Polizei Mettmann

POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl - 2604089

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Ratingen (ots)

Wie bereits berichtet, haben am 17. März 2026 zwei bislang noch unbekannte Trickdiebe in einer Tiefgarage in Ratingen einem 58-Jährigen hochwertige Goldmünzen und Goldbarren entwendet (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2603085 unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6237939).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Düsseldorf fahndet die Kreispolizeibehörde Mettmann nun mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem der beiden Täter.

Das Foto ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/201800

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 1,80 Meter groß - circa 45 Jahre alt - osteuropäisches Erscheinungsbild - war am Tattag bekleidet mit einem hellen Pullover und einer dunklen Hose und trug eine dunkle Wollmütze

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zu ihrer Identität und ihrem Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

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