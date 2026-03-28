PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Kunstrasen beschädigt +++ Schwerer Unfall +++ Reifen zerstochen

Hofheim (ots)

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Kunstrasen auf Sportplatz beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Tatort: 65719 Hofheim, Am Rheingauer Weg

Tatzeit: Freitag, 27.03.26, zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr

Unbekannte Täter befuhren im genannten Zeitraum mit einem bislang nicht bekannten, mutmaßlich motorisierten Fahrzeug den Sportplatz des TV Wallau 1861 e.V. Dabei überquerten sie den Kunstrasen und verursachten Beschädigungen an der Spielfläche.

Der entstandene Sachschaden wird polizeilich auf etwa 300 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06196 - 2073 - 0.

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Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Unfallort: 65830 Kriftel, Frankfurter Straße

Unfallzeitpunkt: Freitag, 28.03.26, gegen 13:10 Uhr

Am Freitagmittag kam es in der Frankfurter Straße in Kriftel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Fußgänger.

Ein 17-jähriger Krifteler befuhr mit seinem Motorrad die Frankfurter Straße, als ein 85-jähriger Mann aus Frankfurt am Main die Fahrbahn überquerte. Der Motorradfahrer übersah den Fußgänger, wodurch es mittig auf der Straße zum Zusammenstoß kam.

Der Fußgänger stürzte infolge der Kollision zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

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Reifen an zwei Fahrzeugen zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Tatort: 65835 Liederbach, Höchster Straße

Tatzeit: Freitag, 27.03.2026, zwischen 11:00 Uhr und 21:50 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im genannten Zeitraum zwei geparkte Personenkraftwagen, indem er insgesamt sechs Reifen zerstach.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06196 - 2073 - 0 zu melden.

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Pressemeldung gefertigt von: Mohr, PHK (KvD PD Main-Taunus)

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