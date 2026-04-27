Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2604096

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Haan (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Haan ---

In der Nacht auf Samstag, 25. April 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 1:50 Uhr in eine Gesamtschule an der Walder Straße in Haan eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten ein Büro nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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