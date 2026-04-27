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POL-ME: Polizei stellt Ladendiebe dank aufmerksamen Mitarbeitern - 2604098

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Velbert (ots)

Am Freitagnachmittag, 24. April 2026, stahlen drei Männer aus Georgien zahlreiche Artikel in einem Baumarkt in Velbert. Dank aufmerksamen Mitarbeitern konnten die Tatverdächtigen von der Polizei gestellt und festgenommen werden.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17:15 Uhr betraten drei Männer den Baumarkt an der Metallstraße in Velbert. Ein Mitarbeiter beobachtete, dass die Männer Waren entwendeten. Als diese den Verkaufsbereich verließen, alarmierte der Angestellte die Polizei. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte konnten das Auto noch auf dem Parkplatz anhalten und kontrollieren.

Die Polizistinnen und Polizisten stellten fest, dass die Männer im Alter von 32,43 und 51 Jahren aus Georgien stammten und erheblich kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten waren. In dem Auto fanden sie zudem gestohlene Waren im Wert von circa 900 Euro, die allesamt dem Baumarkt zugeordnet werden konnten.

Sie nahmen die Tatverdächtigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiwache. Im Rahmen erster Ermittlungen stellten die Einsatzkräfte zudem einen vierstelligen Bargeldbetrag und einen gefälschten Führerschein, den der 43-Jährige bei sich geführt hatte, sicher. Sie leiteten gleich mehrere Verfahren gegen die Männer ein. Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurden sie am Folgetag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wuppertal einem Haftrichter vorgeführt.

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